Linea Roma-Napoli, solita storia: treni in ritardo causa guasto

Altra giornata di disagi, quella di mercoledì, per i pendolari in viaggio sulla tratta Roma-Napoli, via Formia. Intorno alle 17 il traffico ferroviario è rallentato a causa di un guasto alla linea tra Sezze Romano e Monte San Biagio. Ritardi fino a 40 minuti, per le corse in programma.

Il traffico è tornato regolare poco dopo le 18. Di seguito, i treni direttamente coinvolti:

IC 561 Roma Termini (16:26) – Reggio Calabria Centrale (23:50)

IC 1528 Palermo Centrale (7:00) – Roma Termini (18:34)

IC 591 Roma Termini (17:26) – Salerno (20:30)

R 2394 Napoli Centrale (16:20) – Roma Termini (19:04)

R 12292 Formia Gaeta (17:47) – Roma Termini (19:24)

R 2392 Napoli Centrale (15:20) – Roma Termini (18:04)

R 12283 Roma Termini (16:36) – Minturno (18:22)

R 12290 Minturno (16:38) – Roma Termini (18:24)

R 2391 Roma Termini (16:56) – Napoli Centrale (19:40)