Non rispetta più volte i domiciliari, arrestato un 58enne

Nella giornata di ieri alle 18.30 circa, a Fondi, i militari dell’arma del luogo, traevano in arresto un 58enne del luogo, già detenuto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale ordinario di latina – sezione penale – a seguito delle reiterate violazioni al reato di evasione. Il prevenuto, espletate le formalita’ di rito, è stato associato presso la casa circondariale di Latina.