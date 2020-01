Maltrattamenti in famiglia, il provvedimento per un 50enne

Nella giornata di ieri i militari della stazione carabinieri di Aprilia hanno eseguito un provvedimento restrittivo emesso dalla Procura della Repubblica di Latina nei confronti di un 50enne del luogo, già sottoposto agli arresti domiciliari per il reato di “maltrattamenti in famiglia”. Il provvedimento è stato emesso a seguito dell’inosservanza delle prescrizioni impostegli nonché per aver reiterato le minacce nei confronti della ex moglie convivente. L’arrestato è stato associato presso la casa circondariale di latina come disposto dalla competente autorità giudiziaria.