Incidente e lite serale in pieno centro, tre persone “fermate” dalla Polizia

È accaduto a Terracina nella notte tra sabato e domenica, secondo quanto riportato dal Messaggero.it.

I fatti sarebbero accaduti in via del Porto verso le tre di notte. I problemi che poi avrebbero portato all’incidente e alla lite, sarebbero iniziati per questioni legate alla viabilità. Secondo le ricostruzioni, infatti, un’auto sarebbe stata oggetto di provocazioni che avrebbero portato il giovane conducente ad accelerare per allontanarsi dalla zona molto affollata, senza valutare il rischio di poter investire qualcuno.

Proprio un investimento, infatti, avrebbe portato il giovane alla guida a fermarsi immediatamente, ma le due persone travolte dal mezzo, si sarebbero scagliate contro il giovane che era sceso dall’auto. 20 giorni di prognosi per il conducente dell’auto, 10 e 15 per i due investiti.

L’immediato intervento della Polizia, sollecitato da un agente non in servizio avrebbe riportato la calma, mentre i tre, dopo le cure mediche, sono stati accompagnati in Commissariato.

La stessa Polizia starebbe provvedendo a visionare le immagini della videosorveglianza della zona per avere un quadro più dettagliato e completo sulla vicenda.