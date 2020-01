Donna investita, incidente nel centro di Fondi

Incidente stradale, nel tardo pomeriggio di sabato, a Fondi. Si è verificato in pieno centro urbano, lungo via degli Ausoni, dove una donna del posto è stata investita da un’auto.

Una volta soccorsa dai sanitari del 118, per la malcapitata si è reso necessario il trasferimento presso il “Fiorini” di Terracina: secondo i primi accertamenti ospedalieri, comunque, non sarebbe in condizioni preoccupanti.

Al vaglio dei carabinieri della Tenenza locale, l’esatta dinamica del sinistro.