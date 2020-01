L’Oscar dello sport a Fondi, tutti i premiati della settima edizione

Si è svolta domenica 22 dicembre 2019 nella sala conferenze del Castello Caetani di Fondi, per l’occasione riempita come non mai dai rappresentanti di oltre 50 associazioni sportive, la cerimonia di consegna degli Oscar dello Sport 2019, giunta quest’anno alla settima edizione.

L’evento, organizzato dal Comune di Fondi è considerato uno dei momenti sportivi più attesi da atleti, allenatori e addetti ai lavori del settore sportivo della Città di Fondi e del comprensorio.

Fabrizio Macaro

Ad aprire la serata è stato il Consigliere Comunale della Città di Fondi Fabrizio Macaro: “Rivolgo un sentito ringraziamento al Sindaco di Fondi Salvatore De Meo, che da anni patrocina l’evento mediante il quale si vuole dare il giusto riconoscimento ad associazioni, atleti, allenatori e dirigenti che attraverso l’impegno e la dedizione nello sport hanno raggiunto risultati importanti in ambito regionale e nazionale. L’amministrazione comunale da diversi anni è impegnata a promuovere eventi ed attività che incentivino la crescita dell’attività fisica nella nostra comunità, avendo un occhio di riguardo verso le fasce sociali economicamente svantaggiate. Uno degli obbiettivi raggiunti è stato l’incremento dei momenti di formazione, indispensabili per la crescita professionale di tecnici e dirigenti sportivi, ottenuti attraverso i numerosi corsi di formazione svoltisi a Fondi in collaborazione con il CONI. Inoltre nel 2019 si è svolto a Fondi anche il corso di formazione rivolto ai docenti della scuola dell’infanzia e primaria del nostro territorio per approfondire e porre maggiore attenzione al ruolo e all’importanza che ha l’attività motoria all’interno delle scuole”.

Quest’anno sono stati premiati, Enea Corina (Asd Fondi Runners)come miglior dirigente, Nicola Manojlovic (HC Fondi Femminile) come miglior allenatore, Capotosto Luca (Ternana Calcio), Cherubino Giorgia Maria (ASD Energy Dance), De Felice Simona (Taekwoondo Arduini)come miglior atleta categoria giovanile, Manojlovic Ramona (HC Fondi), Caracuzzi Valentina (ASD L’arte del Judo Fondi), Michol Di Perna (ASD Ares Gym), come miglior atleta femminile, Simone Addessi (Calciatore Cavese), D’Aprile Gabriele (Taekwoondo D’Angelis), Davia Federico (Fondi Nuoto) come miglior atleta maschile, Fondi Calcio, Pallavolo Fondi under 13 femminile, Fondi Nuoto come migliori squadre, Federica Di Sarra (Tennis) e Matteo De Bonis (Ciclismo) hanno ricevuto il premio speciale per l’impegno nella promozione dello sport a livello nazionale.

Infine il Consigliere Fabrizio Macaro insieme al Sindaco De Meo e al Vice Presidente della Provincia di Latina Vincenzo Carnevale ha voluto omaggiare tutte le associazioni sportive della Città di Fondi, che anche quest’anno hanno dato continuità all’attività sportiva, conferendo loro un attestato di benemerenza per ringraziarli dell’attività che svolgono quotidianamente.