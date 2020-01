Fondi, il nuovo arrivo Lazic ne fa 7 ma vince il Sassari

Buona la prima per il nuovo straniero rossoblù Lazic che mette a segno sette di reti, ma non basta all’HC Banca Popolare Fondi. In terra sarda vince il Sassari per 34-23.

Primo tempo tutto sommato più equilibrato, poi nella ripresa la gara ha preso tutt’altra piega, fino al definitivo e severo +11 per il Sassari.

Non c’è tempo neppure per leccarsi le ferite in casa HC Fondi perché sabato 25 gennaio – la prossima settimana – al palazzetto dello sport arriva il Metelli Cologne, per un match che sa già di spareggio per la salvezza.

Attualmente, infatti, i lombardi sono ultimi a 4 lunghezze, mentre il Fondi è a 6 appaiato al Gaeta. Un’eventuale sconfitta, vorrebbe significare un’ultima parte di stagione più complicata del previsto.