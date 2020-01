Lunedì esce il nuovo singolo della cantante fondana Desiré Capaldo

Esce lunedì 20 gennaio il nuovo singolo di Desiré Capaldo. La cantante fondana ha deciso di presentarlo ufficialmente in diretta su Radio Antenna Musica e Radio Civita inBlu, intervistata da Lorenzo Nallo proprio lunedì 20 gennaio alle 11.

Il nuovo singolo “Quando sei qui” esce in contemporanea in Italia, Francia e Germania. Il brano in questione, scritto e ovviamente interpretato da Desiré Capaldo, vede la musica di Angelo Di Napoli, e l’arrangiamento di Pino Iodice e Aidan Zammit.

Il singolo è tratto dall’album “Solamente Amore” uscito lo scorso 4 settembre e già presentato in quel di Fondi l’estate scorsa con un concerto capolavoro nel teatro all’aperto di piazza De Gasperi.

Inutile spiegare chi è il soprano Desiré Capaldo, ormai con molte presenze sulle reti televisive nazionali come il Festival Di Castrocaro, I Raccomandati – dove si è esibita in duetto con Albano Carrisi –, L’anno Che Verrà, Domenica In, Premio Lucchetta, Premio Agnes, Una Voce Per Padre Pio, Ciao Darwin e I Fatti Vostri. Conosciuta ormai in molti Paesi, a seguito di quello che al momento è il suo più grande successo, ovvero l’interpretazione “Your Love” di Morricone con la quale è riuscita ad ottenere addirittura oltre venti milioni di visualizzazioni sul web.

Con il nuovo album del 2019, Desiré Capaldo sta cercando di accreditarsi anche nel panorama pop italiano, in particolare con questo nuovo singolo “Quando sei qui”, che parla di una storia d’amore tormentata. La cantante fondana interpreta il grido della protagonista che sa come il suo “lui” abbia un’altra, ma che è altrettanto fiduciosa di come il loro legame è talmente forte che non potrà svanire nel nulla, mai.