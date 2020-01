Travolti da un’auto, muoiono marito e moglie

Fino all’ultimo, l’uno accanto all’altra. Sono morti insieme, così come erano vissuti, Pietro Tacconi e Nelida Ciuchini, rispettivamente 86 e 82 anni. Marito e moglie, falciati fatalmente da un’auto nella serata di lunedì, mentre attraversavano via La Cogna, fra Aprilia e Ardea, per tornare presso la propria abitazione.

Erano scesi da poco da un autobus proveniente da Roma, sono stati travolti per cause da accertare da una Mercedes Classe A guidata da un 19enne, il primo a fermarsi per chiedere soccorsi dopo il violento impatto. Nulla da fare, però: al loro arrivo, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso degli anziani coniugi. Il marito era morto sul colpo, la consorte poco dopo.

Un ruolo decisivo, nel dramma stradale, potrebbe averlo avutola scarsissima illuminazione della zona teatro dei fatti. Un problema di sicurezza ben noto, a certe latitudini.