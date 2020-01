Fontane pubbliche, dalle analisi la presenza di batteri coliformi e non solo

Sono tutt’altro che confortanti i risultati dei prelievi effettuati dalla Asl presso alcune fontane pubbliche sul territorio di Formia. Con una nota indirizzata al sindaco Paola Villa si fa riferimento a dei campionamenti effettuati antecedentemente la richiesta del primo cittadino dello scorso 24 dicembre. Analisi ” dell’acqua in distribuzione nel comune di Formia con la ricerca sia della torbidità ( con relativo valore quantitativo) – nonchè dello – dello studio chimico e microbiologico consegnando nella stessa data i campioni medesimi al laboratorio di riferimento Arpalazio di Latina.

In data 26/12/2019 alle ore 13,37 – come si legge nella nota della Asl – Arpalazio ha trasmesso una nota da cui si evince la presenza di elevati valori di torbidità e contaminazione microbiologica dell’acqua in rete e che si allega alla presente”.

I prelievi sono stati effettuati presso il fontanino pubblico di Trivio in via dei Guglielmi, presso la rotonda stradale per le frazioni collinari, Largo Paone – Vecchia Fontana e in Piazza Sant’Erasmo.

Dalle analisi emerge che in tutti i casi è stata riscontrata la presenza di E. Colo e batteri coliformi in diverse percentuali. I dati sono stati comunque pubblicati sul sito del Comune di Formia e sono quindi consultabili.

I dati: asl_torbidita (1)