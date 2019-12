Volley, Prima Divisione Femminile: la Volley Terracina vince con la Sud Pontino

A cura della Sud Pontino Pallavolo – foto di Pietro Zangrillo

La Prima Divisione Femminile della Sud Pontino pallavolo perde contro la Volley Terracina per 3 a 0

Sud Pontino Pallavolo: Mitrano 4, Grossi 4, Viola (Libero), Parrotta 5, Di Matteo (Capitano) 5, Di Russo 2, Baldi, Loris 1, Tomao 4, Lombardi.

Volley Terracina: Terenzi 11, Fusco 20, Iacovuzzi, Brizzi (Libero), Giuliani 5, De Piccoli 9, Picano 6, Proietti 13, De Bonis 11.

Arbitro: Luigi Magliozzi di Gaeta

Parziali: 9 – 25, 6 – 25, 10 – 25

Una partita, quella giocata dalle ragazze della Prima Divisione della Sud Pontino Pallavolo, contro la Volley Terracina, andata molto male, non per il punteggio, ma per l’andamento del gioco, perché non hanno saputo imporre un gioco quanto meno contrastante a quello delle fortissime terracinesi allenate da Paolo Terenzi. E’ vero che le ragazze azzurre hanno fatto un passo indietro rispetto alle ultime prestazioni offerte, ma hanno comunque cominciato a battere bene e in qualche momento, in attacco, hanno saputo mettere in difficoltà il muro avversario. Ma questo non conta per questa formazione giovane, che deve lavorare duro in palestra, per saper contrastare formazioni molto più esperte tra di loro. Intanto il Volley Terracina, dopo aver recuperato la partita con Rainbow Città di Aprilia, avrà il derby con la Futura terracina ’92. La Sud Pontino Pallavolo il 4 gennaio giocherà con la Giò Volley a Formia e la trasferta di Velletri del 9 gennaio.