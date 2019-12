Alberi in strada e mareggiate, ancora emergenza maltempo

Non accenna ad attenuarsi il forte vento che da circa 24 ore imperversa sulla provincia di Latina e non solo colpendo in modo particolare la fascia costiera. Tra i Comuni più colpiti anche quello di Sabaudia. Molti i danni registrati soprattutto a causa della caduta di grossi alberi dal centro storico, a due passi dal Municipio fino a via Litoranea e via Pedemontana. Sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco ed i volontari Anc che su chiamata dalla Sala Regionale della Protezione Civile sono operativi dalla notte appena trascorsa senza sosta. I volontari coordinati dal maresciallo Cestra sono intervenuti in più zone partendo da via Pedemontana in prossimità della Baia d’Argento dove un eucaliptus è finito su una macchina in transito fortunatamente senza gravi conseguenze per gli occupanti. Critica la situazione anche in prossimità di Ponte Giovani XXIII che al momento resta chiuso da Corso Principe di Piemonte a causa della caduta di alcuni alberi. Un grosso pino è collassato anche dietro il comune, preoccupa la situazione del viale che porta al Belvedere. Molti i danni anche sul lungomare a causa delle mareggiate. Seguono aggiornamenti.

SAN FELICE CIRCEO: Molti danni anche al Circeo. Il sindaco Schiboni ha emesso una ordinanza che chiude da via Pontina la provinciale che attraversa Borgo Montenero per via degli alberi. Un problema non da poco se si considera la presenza di numerose attività commerciali di fatto isolate sotto le feste. Possibili disagi anche per i residenti rispetto a quella che per ragioni di sicurezza appare comunque come una scelta obbligata.