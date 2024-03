Minaccia a mano armata alla moglie, scatta il divieto di avvicinamento

Nel corso della giornata dell’8 marzo, a Santi Cosma e Damiano, i carabinieri della Stazione locale hanno proceduto ad eseguire una misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico. Il provvedimento è stato emesso dall’autorità giudiziaria di Cassino nei confronti di un 38enne residente nel comune di Santi Cosma e Damiano, già gravato da precedenti di polizia.

In particolare, all’uomo è stato imposto di non doversi avvicinare alla moglie, alla figlia minore e ai congiunti della persona offesa. Secondo le ricostruzioni del Comando provinciale dell’Arma, nello scorso mese di febbraio aveva aggredito e minacciato la donna, in un’occasione anche con l’uso di un’arma da taglio, prontamente sequestrata unitamente ad ulteriori armi da fuoco rinvenute nella sua disponibilità dai carabinieri intervenuti in soccorso della vittima.