Incidente sulla Pontina: due morti e sei feriti

Due auto coinvolte, due ragazzi morti e altre sei persone rimaste ferite. Questo, il bilancio di un terribile incidente stradale avvenuto la scorsa notte lungo la Pontina, nel territorio di Aprilia, località Campoverde.

Il tragico schianto si è verificato all’altezza del chilometro 55+600 dell’arteria, portando sul posto diverse ambulanze, che hanno distribuito i feriti tra gli ospedali di Aprilia, Latina ed Anzio-Nettuno.





Per il servizio di viabilità ed i rilievi per la ricostruzione dell’effettiva dinamica, hanno operato gli agenti della polizia stradale di Aprilia. Sul posto, tra gli altri, anche i vigili del fuoco e personale dell’Anas, quest’ultimo intervenuto per la rimozione e la sostituzione di un tratto di guardrail, completamente divelto.