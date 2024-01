Vandali in azione a Fondi a piazza De Gasperi

“Come abbiamo sempre sostenuto la videosorveglianza non è la soluzione a tutti i mali ma i vandali sono stati ripresi e l’auspicio è che siano identificati dalle forze dell’ordine al più presto, che siano punti ai sensi della normativa vigente e, soprattutto, che risarciscano la collettività per il danno arrecato ad un’opera pubblica“. Così il sindaco Beniamino Maschietto e il vice Vincenzo Carnevale a poche ore dall’ennesimo danneggiamento ai danni di Piazza De Gasperi ad opera, probabilmente, di minori.





“Luminarie, parcheggio interrato, scuole: purtroppo la lista è lunga. In alcuni casi – aggiungono – siamo riusciti a identificare i responsabili e a convocare i genitori senza troppo clamore mediatico trattandosi di minori ma adesso la situazione sta diventando davvero insostenibile. Ciò che meritano questi vandali, perché altro non sono, è una punizione esemplare. Il risarcimento non è sufficiente, dovrebbero rimboccarsi le maniche e cancellare le scritte con solventi e olio di gomito. Sappiamo che tutto ciò non è possibile ma certamente, una volta identificati i responsabili, chiederemo un risarcimento“.