Arrestato con 120 chili di cocaina, 52enne finisce in carcere: deve scontare quasi 5 anni

Nella giornata di venerdì i carabinieri della Stazione di San Felice Circeo si sono portati presso l’abitazione di un 52enne del posto, con precedenti di polizia, traendolo in arresto in ottemperanza ad un ordine di esecuzione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina.

Il destinatario della misura deve espiare una pena di quattro anni e undici mesi di reclusione per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, commesso il 21 agosto 2021.





In tale data, in un’area di servizio dell’autostrada Roma-Napoli, in provincia di Frosinone, il 52enne, unitamente ad altro complice, venne sorpreso durante un controllo effettuato dalle forze di polizia, in possesso di un quantitativo di sostanza stupefacente tipo cocaina pari a 120 chilogrammi.

Espletate le formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito presso la casa circondariale di Latina, a disposizione dell’autorità giudiziaria.