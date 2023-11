Maltrattamenti, scatta il divieto di avvicinamento all’ex compagna

Nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione dei reati contro la violenza di genere, a seguito di una attività di indagine sviluppata a seguito di una denuncia per maltrattamenti sporta presso i carabinieri della Stazione di Cisterna di Latina, i medesimi militari hanno dato esecuzione ad una ordinanza di divieto di avvicinamento nei confronti di un uomo di 45 anni, che non potrà avvicinarsi alla ex compagna. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Latina che su richiesta della locale Procura, concordando con l’impianto investigativo dei militari.