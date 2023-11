Rally di Sperlonga, si torna a Fondi: ecco le date

La gara della Sperlonga Racing in calendario per il 16 e 17 dicembre, quest’anno festeggia la 15esima edizione.

L’organizzazione ha apportato alcune modifiche alla logistica, con la partenza da Fondi, ma ovviamente riproponendo le sfide sui quattro passaggi sulla celebre prova speciale “Magliana”.





Fissato a 120 equipaggi il massimo delle adesioni che sarà possibile accogliere.

La strada che porta alla 15esima edizione del Rally Ronde di Sperlonga è già tracciata da tempo, i dettagli di una delle gare più amate del centro sud Italia sono già definiti dalla fine dell’estate. Quest’anno l’evento raggiunge un traguardo considerevole, quello dei tre lustri di matrimonio con lo sport, che si festeggeranno il 16 e 17 dicembre.

Sperlonga, la Riviera di Ulisse, le sue celebri ed avvincenti sfide sulla “Magliana” saranno dunque riproposte nella classica collocazione temporale e Sperlonga Racing ha preparato alcune novità sulla logistica che daranno ancora più valore all’evento, da anni appezzato e partecipato anche da piloti di valore.

La partenza da Fondi sarà la grande novità dell’edizione 2023. Per la prima volta (a parte l’edizione 2021 condizionata dalla pandemia) non si partirà da Sperlonga ma il cerchio si allarga andando a coinvolgere il territorio, per il quale la competizione si è sempre vista come ambasciatore mediante lo sport.

Fondi, già protagonista con vari riordini negli anni scorsi, quest’anno sarà sede della partenza il sabato sera e del riordino alla domenica. Partenza da Piazza Unità d’Italia (ai piedi del castello baronale) dalle 19:00

Riordino invece nei pressi della casa comunale (come lo scorso anno) e arrivo invece nalla classica location di Sperlonga.