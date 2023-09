Ad Aprilia screening gratuiti contro la cecità

Una campagna di screening gratuiti per sensibilizzare i cittadini sulla prevenzione delle patologie che portano alla cecità.

Mercoledì 20 e giovedì 21 settembre, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, presso la Sala Diamante Foresta della Casa della Salute Asl di via Giustiniano, gli utenti interessati potranno sottoporsi al programma di screening gratuito per la prevenzione della cecità, nell’ambito della campagna promossa dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Latina, dalla Asl di Latina “La prevenzione non va in vacanza”, in collaborazione con l’assessorato ai servizi sociali del Comune di Aprilia.





Tante le patologie che rischiano di portare alla cecità o di rendere ipovedente chi ne è affetto. Solo nel Lazio ipovisione e cecità riguardano oltre 9 mila persone e in alcuni casi la prevenzione può davvero fare la differenza.