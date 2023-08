Operazione Mare Sicuro, anche a Ponza continuano i controlli

A partire dal week-end precedente il Ferragosto e per tutta la settimana successiva, anche l’Ufficio Circondariale Marittimo di Ponza ha ulteriormente intensificato l’attività di controllo a garanzia della sicurezza della navigazione, specialmente in prossimità di specchi acquei o spiagge interdette ovvero soggetti ad intenso traffico.

Complici anche condizioni meteo-marine ottimali e previsioni altrettanto favorevoli, la stagione estiva 2023 non è ancora conclusa nell’arcipelago ponzese, con l’auspicata conseguenza che le attività diportistiche e balneari proseguono senza sosta. Ed al fine di garantirne la necessaria cornice di sicurezza e la regolarità della suddetta attività a terra ed in mare, continua la vigilanza a cura dei militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Ponza e dell’Ufficio Locale di Ventotene, sotto il costante coordinamento della Capitaneria di Porto di Gaeta.





In poco più di 24 ore, sono state eseguite tre distinti interventi in altrettanti ambiti operativi:

• in materia ambientale, nella tarda mattinata di ieri si è conclusa un’attività ispettiva agli scarichi reflui domestici asserviti ad un B&B sull’isola di Ponza che ha portato a sanzionare un imprenditore che, realizzando un sistema di bypass, aveva di fatto aperto uno scarico in mare in assenza di apposita autorizzazione. Con l’ausilio del personale tecnico della Società Acqualatina, ripristinato il normale funzionamento del sistema di collettamento ed è stata elevata una sanzione amministrativa per una somma da 6000.00 a 60.000 €;

• in materia di diporto, nel pomeriggio è stata accerta l’abusiva attività di locazione di imbarcazione senza le prescritte autorizzazioni. Per l’utilizzo commerciale di unità da diporto – tra cui i più comuni sono il noleggio e la locazione – sono infatti necessarie visite, certificazioni e dotazioni aggiuntive le quali forniscono ulteriori garanzie di qualità e sicurezza. Al trasgressore, è stata quindi comminata una pesante sanzione da 3.672,22 €. Elevati poi altri 3 verbali per un importo di circa 1000,00 €.

In ultimo, si è proceduto all’operazione di assistenza a favore di un turista trentenne che ha accusato un malore a bordo di una delle caratteristiche unità da traffico che effettuano giri turistici dell’arcipelago. È intervenuto il mezzo veloce GC A80 che, una volta imbarcato il personale sanitario del 118, ha raggiunto la suddetta unità la quale, per facilitare le operazioni, aveva già fatto rotta di rientro verso il porto di Ponza. Dopo un primo intervento dei sanitari a bordo, per maggiore sicurezza il giovane è stato trasbordato e trasportato a terra, dove proseguiranno gli accertamenti presso il locale Poliambulatorio.

L’attività di controllo e di prevenzione dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Ponza e dell’Ufficio Locale Marittimo di Ventotene proseguirà con la massima soglia di attenzione per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività diportistiche e balneari in un’area di così elevato pregio turistico e paesaggistico.