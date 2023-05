Uomo di Fondi muore dopo intervento per dimagrire, aperta un’inchiesta

La Procura di Cassino indaga sulla morte di Giuliano Faiola, un 45enne di Fondi deceduto lunedì 15 maggio in una clinica del cassinate, a margine di un intervento per dimagrire effettuato alcuni giorni prima presso la stessa struttura privata. Un bendaggio gastrico considerato di routine, ma che potrebbe aver avuto delle complicazioni.

L’inchiesta, partita da una denuncia della famiglia prestata alla polizia, è stata affidata al sostituto procuratore Alfredo Mattei, che ha iscritto nel registro degli indagati tre persone, tutte facenti parte del personale della clinica. L’ipotesi di reato è quella di omicidio colposo.





Di professione autista, Faiola era legato a una donna residente a Terracina, aveva tre figli frutto di una precedente relazione e una nipote. Viveva in località Capratica, e per l’imponenza era conosciuto come “il Barbaro”.

L’autopsia sulla sua salma sarà effettuata venerdì presso la camera mortuaria dell’ospedale Santa Scolastica. Sarà affidata nella stessa giornata al medico legale Vincenzo Caruso.