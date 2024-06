Ricercato per due violenze sessuali nel Milanese, 20enne arrestato a Formia

Nella serata di lunedì, a Formia, i carabinieri del Norm della Compagnia cittadina, in collaborazione con i colleghi della Stazione di Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano, hanno tratto in arresto un 20enne di nazionalità egiziana, residente in un paesino della provincia di Pesaro e Urbino.

Da alcuni giorni sul giovane pendeva un ordine di esecuzione di misura cautelare in carcere emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. Il provvedimento scaturisce dalle indagini svolte a seguito di alcune querele per violenza sessuale sporte nel mese di maggio presso la Stazione di Trezzano sul Naviglio: secondo le ricostruzioni, mentre stava eseguendo dei lavori edilizi in un palazzo di quel centro, il 20enne avrebbe costretto due donne a subire atti sessuali, approfittando anche dell’età avanzata di una delle due, tale da ostacolarne ogni tentativo di difesa.





I militari, che già da giorni stavano effettuando servizi tesi alla cattura dell’indagato, sono riusciti a individuarlo in un’abitazione di Formia solo dopo un lungo servizio di sorveglianza. Scattate le manette, il 20enne è stato associato presso la casa circondariale di Cassino, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria di Milano.