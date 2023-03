Screening oncologico, il camper Asl fa tappa a Cisterna di Latina

Fa tappa anche a Cisterna il camper della Asl di Latina, Dipartimento di Prevenzione – Screening, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Prevenzione Attiva: con il supporto delle donne dell’organizzazione di volontariato Andos Latina, l‘Azienda sanitaria pontina ha organizzato una serie di eventi ad accesso libero sullo screening oncologico della mammella, della cervice uterina e del colon retto.

Le persone si possono presentare giovedì 9 marzo dalle ore 8:30 alle 14 presso l’area mercato ex Nalco di Cisterna, dove stazionerà il camper Aslper accedere all’appuntamento per la mammografia (screening gratuito per donne da 50 a 74 anni) che potrà essere effettuata sia in loco che nelle giornate successive presso la sede dell’Azienda sanitaria, in piazza Cesare Battisti 50 a Latina, secondo le indicazioni che verranno fornite.





Stessa cosa per lo screening oncologico della cervice uterina (gratuito per donne da 25 a 64 anni).

Per quanto concerne lo screening oncologico del colon retto (gratuito per uomini e donne da 50 a 74 anni) le persone possono recarsi presso il Camper della ASL, nell’area ex Nalco di Cisterna, per ritirare il kit da usare a casa.

Inoltre, la giornata sarà dedicata all’informazione e alla prevenzione delle malattie croniche e infettive. Verranno offerte le seguenti attività: