Fondi, nuove polemiche sulle strutture sportive: chieste le dimissioni dell’assessore

“Da mesi continuiamo a confrontarci con tante associazioni sportive dilettantistiche della nostra città”, dicono il consigliere di Camminare Insieme Salvatore Venditti e il circolo fondano del Partito democratico. “A malincuore, però, qualche dirigente ci ha riferito di essere in procinto di chiudere i battenti per la categoria dei più piccoli. Per quale motivo, vi chiederete? Semplice: nella nuova tensostruttura piove, fa freddo e i genitori – giustamente – preferiscono non far prendere influenze e mal di gola vari ai propri piccoli”.

“Questa situazione dovrebbe far vergognare tante persone. In primis chi continua a raccontarci le storielle della ‘Città europea dello sport’ e del ‘Palazzetto più bello della Provincia che ci chiedono anche le altre città’ dovrebbe avere il buon senso di dimettersi, che sarebbe la cosa più azzeccata fatta dal suo insediamento (il riferimento è all’assessore allo Sport Fabrizio Macaro, ndr). Stesso discorso, però, vale anche per tutti gli omertosi che vivono quotidianamente le strutture sportive e, per non scontrarsi con il sistema politico locale, preferiscono continuare a fare sport in situazione disumane.





Noi, anche su tale questione, non ci arrenderemo e continueremo a denunciare ciò che accade! Proprio perché non ci piace soltanto criticare, però, abbiamo proposto l’istituzione della ‘Consulta dello Sport’ con la finalità di aprire un confronto vero ed aperto tra tutti e una programmazione condivisa con le società: porteremo sicuramente questo tema nel prossimo consiglio comunale.

Pensiamo sia una questione di rispetto: verso chi crede davvero nello sport e nella sua funzione, verso chi crede nella trasparenza, verso chi crede che lo sport debba essere accessibile a tutti (non solo a pochi privilegiati), verso quei bambini che per quest’anno probabilmente hanno smesso di allenarsi”.