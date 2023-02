Muore durante una partita di tennis, tragedia a Fondi

Tragedia a Fondi domenica mattina, presso un circolo di tennis in pieno centro urbano in via Lanza.

Erano da poco passate le 12.30 quando, nell’impianto sportivo un uomo di 55 anni del posto, in un momento di pausa dal match, si è accasciato a terra perdendo i sensi.





Immediatamente si è attivata la macchina dei soccorsi. I primi a tentare di rianimarlo sono stati alcuni tennisti amatoriali presenti nel circolo e il gestore del campo. Poi i sanitari del 118 chiamati ad intervenire che dopo circa 40 minuti hanno dovuto constatare il decesso dell’uomo. Sul posto anche i carabinieri di Fondi.