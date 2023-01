Solidarietà a Marco Pannone, la Pro Loco chiede dei videomessaggi

La Pro Loco Fondi lancia una nuova iniziativa: videomessaggi per supportare moralmente Marco Pannone e soprattutto i suoi familiari che gli sono accanto. A distanza di quasi due mesi dalla vile aggressione subita a Londra dal giovane fondano è necessario anche far arrivare la vicinanza e la solidarietà. È sufficiente registrare un videomessaggio con il proprio smartphone e inviarlo al numero WhatsApp della Pro Loco Fondi 3297764644 così da condividerlo alla Mamma Enza e al papà Giuseppe di Marco Pannone.

“Sono continuamente in contatto con i familiari – fa sapere Gaetano Orticelli presidente della Pro Loco Fondi – e credo sia opportuno far giungere, oltre al sostegno economico, anche quello morale. Un gesto semplice che li aiuterà ulteriormente in questi giorni difficili e di grave apprensione”.





La Pro Loco Fondi ha provveduto ad effettuare un sesto bonifico di 786,00 euro, in favore di Marco Pannone e i suoi familiari, e la somma totale raccolta arriva così a 12.630,00 euro.

L’iniziativa del gazebo di domenica scorsa da parte dei giovani dell’associazione “Utopia” ha fruttato 401,00 euro ed è stato deciso di replicarla domenica 29 gennaio sempre in piazza Unità d’Italia sotto il Castello Caetani di Fondi.

La gara di solidarietà della raccolta di denaro continua soprattutto utilizzando l’Iban intestato all’associazione Pro Loco Fondi IT77M0200873971000102768396, indicando nella causale: Aiutiamo Marco Pannone e i suoi familiari. Che è trasparente e verrà puntualmente rendicontata con cura.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alla Pro Loco Fondi telefonando al 3297764644.