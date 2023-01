Uffici Passaporti, ecco le aperture straordinarie dei prossimi giorni

Com’è noto, la Questura, al fine di soddisfare le esigenze dei cittadini conseguenti al notevole incremento delle richieste di rilascio del passaporto e alle difficoltà di prenotazione degli appuntamenti sull’agenda online da parte di coloro che non usufruiscono del web, ha realizzato i cc.dd. open day, ovvero aperture straordinarie degli Uffici Passaporti di Palazzo M e dei Commissariati Distaccati di Pubblica Sicurezza della provincia, durante i quali i cittadini accedono agli sportelli senza prenotazione.

In particolare, l’apertura di ieri 25 gennaio, effettuata presso gli Uffici della Questura e dei Commissariati di Gaeta e Terracina, di seguito a quella del 3 dicembre 2022, ha riscosso un notevole successo, al punto che numerosissimi cittadini si sono presentati agli sportelli, consentendo l’acquisizione di ben 500 richieste di passaporti, con la necessità di protrarre l’apertura degli sportelli fino alle ore 21.00.





Nei prossimi giorni analoghe sono state calendarizzate presso gli altri Uffici distaccati di P.S., come di seguito specificato:

Commissariato di P.S. Cisterna di Latina: giovedì 26 gennaio 2023

Commissariato di P.S. Formia: venerdì 27 gennaio 2023

Commissariato di P.S. Fondi: sabato 28 gennaio 2023

Infine, si rappresenta che nel corso del 2022 sono stati rilasciati oltre 14.000 passaporti e oltre 200 documenti di viaggio a favore di minori.

Ciò nonostante, saranno programmate ulteriori aperture straordinarie per agevolare il rilascio del passaporto e ridurre i tempi di attesa, in relazione alle quali si fa riserva di comunicarne le modalità, allo scopo di ridurre i disagi di coloro che nella giornata di ieri hanno atteso a lungo per accedere agli sportelli o hanno dovuto rinunciare per il notevole afflusso dell’utenza.