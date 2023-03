Gli open day in provincia per i passaporti

La Questura di Latina ha nuovamente pianificato due “Open Day” degli Uffici Passaporti per soddisfare le crescenti richieste di rilascio del passaporto e ridurre i tempi di attesa delle prenotazioni sull’agenda online, con due aperture straordinarie del portale prenotazioni Passaporto Elettronico (poliziadistato.it) .

VENERDI’ 3 MARZO DALLE ORE 12:00 il portale sarà aperto a 120 prenotazioni per l’Ufficio Passaporti di Latina ed a 60 prenotazioni per i Commissariati di P.S. Cisterna, Fondi, Formia, Gaeta e Terracina.





Le date che saranno rese disponibili per la prenotazione sono le seguenti;

Uffici Passaporti di Latina, Cisterna, Gaeta e Terracina Fondi – MERCOLEDÌ 8 MARZO 2023;

Commissariato di P.S. Formia – VENERDÌ 10 MARZO 2023;

Il portale sarà nuovamente aperto in via straordinaria il giorno SABATO 11 MARZO A PARTIRE DALLE ORE 10, a 120 prenotazioni per l’Ufficio Passaporti di Latina ed a 60 prenotazioni per i Commissariati di P.S., la data prenotabile in quell’occasione, per tutti gli Uffici Passaporti di Latina e Provincia sarà MERCOLEDI’ 22 MARZO.

Per coloro che si saranno prenotati con tali modalità, gli Uffici di Palazzo “M” e dei Commissariati di P.S. saranno aperti dalle ore 08.30 fino al termine del ricevimento delle istanze.