Emergenza neve, il Comune ringrazia i volontari sul campo

Dal Comune di Campodimele il ringraziamento a quanti in questi giorni di neve, freddo e gelo, sono stati in prima linea per gestire l’emergenza dell’ondata di gelo.

LA NOTA DEL COMUNE DI CAMPODIMELE





“La nevicata di venerdì 20 e di sabato 21 gennaio che ha interessato il nostro territorio ha creato molti disagi, tra cui l’interruzione della rete elettrica dalle ore 18:00 di venerdì 20 gennaio fino alle ore 17:00 di sabato 21 gennaio.

È stato necessario il tempestivo intervento, già nella notte di venerdì 20 gennaio, della squadra operativa del settore “Viabilità” del decentramento di Formia della provincia di Latina, della Protezione civile intercomunale Sperlonga-Campodimele “Croce d’Oro Sud Pontino” e delle Forze dell’Ordine del Comando della stazione dei Carabinieri di Lenola.

Durante le operazioni di sabato e domenica, percepivo nei volti di tutti, segni di stanchezza per il massacrante lavoro “ continuativo ”, ma al contempo notavo anche la voglia e la volontà di continuare ad operare con impegno consapevoli che la sicurezza e la viabilità della nostra cittadina era l’unica priorità. Il personale impiegato ha dato prova di ottima organizzazione e di efficienza nel fronteggiare l’emergenza, garantendo a tutti condizioni di sicurezza e la percorrenza della viabilità mobile e pedonale in tempi da record.

È mio dovere rivolgere un ringraziamento pubblico a tutti coloro che hanno contribuito alle operazioni di soccorso e di supporto alla nostra comunità.

È doveroso rivolgere un ringraziamento:

– al Sindaco Roberto Zannella, che con la sua presenza, per tutto il tempo dell’emergenza, ha messo a disposizione la sua esperienza ed il suo supporto, che è risultato essere fondamentale nelle azioni di coordinamento per contrastare ed affrontare al meglio le criticità che si erano generate;

– il LGT Di Iorio Biagio Comandante della Stazioni Carabinieri di “Lenola”;

– al comando della Polizia Municipale di Campodimele;

– ai consiglieri comunali e i dipendenti Comunali;

– agli operatori del settore “Viabilità” del decentramento di Formia della Provincia di Latina;

– agli operai di E-Distribuzione;

– alla protezione Civile “Croce D’oro Sud Pontino” nelle persone di:

– Simone Mati

– Enzo Pacella

– Grossi Tullio Gianmarco

– Di Fonzo Amelia

– Grossi Franco

– Grossi Enzo.

Un ringraziamento particolare lo rivolgo a Gerardo Mandarello per il supporto dato alle operazioni di messa in sicurezza della viabilità.

Colgo l’occasione, infine, per invitare tutti coloro che hanno a cuore il bene del nostro paese ad avvicinarsi alla Protezione Civile “Croce D’Oro Sud Pontino”, poiché per affrontare queste emergenze c’è e ci sarà sempre bisogno di gente volenterosa.”