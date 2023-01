Lavorare nei supermercati può essere un’esperienza entusiasmante e piena di sfide. Se state cercando di intraprendere questo tipo di lavoro, sappiate che è ricco di opportunità e di possibilità di crescita personale. Inoltre sarete a contatto quotidianamente con molte persone diverse, siano essi colleghi di lavoro o clienti.

Lavorare nei supermercati – mansioni e incarichi dei dipendenti

Se vi state chiedendo quali siano i compiti dei dipendenti dei supermercati, sappiate che svolgono una vasta gamma di mansioni e incarichi, che variano a seconda del ruolo ricoperto. Gli addetti alla cassa, ad esempio, devono registrare correttamente la merce, processare pagamenti con carta di credito e contanti, e dare il resto ai clienti. Devono inoltre essere al corrente di sconti o promozioni in atto. Altri lavoratori sono responsabili della gestione della merce, come la loro etichettatura e classificazione. Altri compiti possono includere la gestione degli inventari, la rimozione di merce scaduta o danneggiata dagli scaffali di vendita o l’organizzazione delle aree vendita. In alcuni casi i dipendenti possono anche svolgere servizi specializzati dietro al banco come la panetteria, il reparto macelleria o il reparto gastronomia ed in questo caso sono tenuti a conoscere ed applicare le normative sulla manipolazione degli alimenti. Altri dipendenti possono essere assegnati a mansioni più specialistiche come ad esempio la consegna a domicilio o i tecnici per i computer o le apparecchiature. Ci sono anche alcune lavori legati al supporto e alla soddisfazione del cliente.





Ciò significa che offrono talmente tante opportunità che possono adattarsi a qualsiasi esigenza di lavoro. Ci sono alcune posizioni lavorative che implicano un lavoro nella logistica o nella gestione della merce, mentre altre prevedono la gestione diretta del cliente alla cassa o il riempimento scaffali. Pertanto, qualunque sia la vostra esperienza specifica e il vostro livello di studio, potete facilmente trovare un ruolo in un supermercato che sia in linea con le vostre competenze professionali. Alcuni lavori implicano competenze molto specifiche ed intellettuali come la contabilità, l’amministrazione o la programmazione informatica, mentre altri richiedono prevalentemente sforzo fisico come il trasporto dei prodotti o lo spostamento delle scorte all’interno del negozio. Inoltre, esiste sempre la possibilità di sviluppare nuove competenze in modo da poter far carriera ed eventualmente cambiare di ruolo. Ci sono sempre tantissime opportunità all’interno dei supermercati per migliorare e progredire nella propria carriera professionale.

Lavorare nei supermercati – come trovare lavoro

Se questo lavoro è una cosa alla quale state pensando, la prima cosa da fare per iniziare a lavorare nei supermercati è cercare un posto di lavoro. Le più grosse catene di supermercati hanno siti web in cui le persone possono candidarsi per lavorare presso una delle loro sedi, a questo proposito vi segnalo l’articolo “ Lidl lavora con noi ” che contiene tutte le informazioni necessarie per candidarsi nella maniera giusta. Perché una candidatura compilata in modo corretto garantisce maggiori probabilità di essere selezionati.

Ci sono anche molti negozi di alimentari indipendenti, il cui personale è reclutato direttamente presso il punto vendita. Un’altra grande risorsa per la ricerca di lavoro sono le bacheche e gli annunci presenti nella vostra zona. Inoltre, può anche essere utile contattare direttamente un supermercato locale per vedere se ci sono posti di lavoro disponibili. Se il vostro curriculum viene ritenuto idoneo dovrete preparavi a superare il processo di selezione. Questo tipo di processo può variare da datore di lavoro a datore di lavoro, ma in generale prevede un’intervista e un test. L’intervista può essere sia un colloquio personale o un colloquio di gruppo in cui ognuno parla delle proprie competenze e delle propria esperienze. Anche il test varia seconda del posto, ma può includere domande sulla conoscenza dei prodotti, sul servizio clienti e sulla storia e la mission dell’azienda. Se si supera con successo anche questo passaggio ci si può considerare formalmente assunti.

A questo punto non vi resterà che completare le procedure burocratiche. Questo può includere la compilazione di moduli e la firma di contratti, nonché la presentazione di documenti come un documento d’identità valido o altra documentazione richiesta dalla legge o dall’azienda. Infine, tutti i dipendenti dei supermercati devono completare un corso obbligatorio riguardante le normative di sicurezza sul luogo di lavoro e i regolamenti aziendali interni.

Dopo aver completato con successo questo corso, potrete finalmente iniziare a lavorare nel negozio.