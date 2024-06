“Tolleranza zero al caporalato, reagire contro sfruttamento sul lavoro”: le dichiarazioni del sindaco di Latina

“Ringrazio il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca per aver organizzato la riunione di oggi con all’ordine del giorno ‘Sicurezza sul lavoro e contrasto al fenomeno del caporalato’. Questo incontro, che ha interessato soprattutto i sindaci della provincia di Latina, mostra ancora una volta l’attenzione del presidente al nostro territorio. Un territorio profondamente scosso dalla tragedia di Satnam Singh e che deve reagire contro ogni forma di sfruttamento del lavoro in maniera strutturale e non soltanto sull’onda delle emozioni. ‘Tolleranza zero verso chi sfrutta gli esseri umani’, è stato il monito di Rocca, che ho condiviso pienamente”.

Lo ha dichiarato venerdì il sindaco Matilde Celentano, a margine della riunione in Regione a cui hanno preso parte anche le organizzazioni sindacali e datoriali, Mauro Nori, Capo di Gabinetto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maurizio Falco, neo commissario straordinario del Governo in materia di superamento degli insediamenti abusivi e contro lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, il vice prefetto di Latina Monica Perna, il presidente Francesco Rocca, gli assessori regionali Giuseppe Schiboni e Giancarlo Righini, oltre a numerosi sindaci della Provincia di Latina.





“Il presidente Rocca e i suoi assessori Giuseppe Schiboni e Giancarlo Righini hanno spiegato nel dettaglio gli interventi che la Regione Lazio sta mettendo in campo in materia, accelerando sulla definizione del Piano strategico regionale in materia di salute e sicurezza che definirà gli ambiti di intervento. E’ alla firma il decreto per la costituzione del Comitato regionale di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in tutti gli ambiti dell’economia”.

“In provincia di Latina si contano 10.800 aziende agricole, di cui 7.000 con assunzioni regolari. C’è molto da fare e il coordinamento tra le istituzioni è importantissimo. Oggi si è parlato in Regione della necessità di verificare i fascicoli aziendali incrociando i dati con le banche dati dell’Inps e dell’Inail. Ma si è parlato anche della direttiva del presidente Rocca che punta all’esclusione dal lavoro di coloro che commettono reati come quello del caporalato e di premiare invece le aziende certificate nell’assegnazione delle risorse del Programma di sviluppo rurale. Il nostro è un territorio in cui ci sono molte aziende agricole sane, eccellenti e questa è l’occasione per dimostrarlo prendendo le distanze da qualsivoglia forma di sfruttamento. L’amministrazione che rappresento si costituirà parte civile nei procedimenti per caporalato e per la morte di Satnam Singh”.

“Ho molto apprezzato le parole del presidente sulla dignità delle persone e sulla necessità di mettere al centro delle scelte politiche la persona. Sento che oggi sia iniziata una nuova fase della lotta allo sfruttamento in ambito lavorativo”.