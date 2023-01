Paura per una fuga di gas, poi l’allarme rientra

È accaduto giovedì pomeriggio intorno alle 16 quando sulla strada provinciale Fondi-Sperlonga, al confine tra i due Comuni ma nel territorio di Fondi, a poche decine di metri dall’imbocco della Flacca.

Dal forte odore richiamato anche dai residenti del posto, immediatamente sono arrivati in zona i Vigili del Fuoco, gli operai dell’Italgas e anche i dipendenti della Provincia di Latina visto che il tratto di strada è di loro competenza. La Polizia locale sia di Fondi che di Sperlonga ha aiutato anche nella gestione del traffico che per alcune ore è stato bloccato venendo da Sperlonga in direzione Fondi, costringendo gli automobilisti a girare allo svincolo di Capratica sulla Flacca, qualche centinaio di metri in direzione Terracina.





Alla fine, dopo i controlli l’allarme è rientrato, seppur i tecnici hanno deciso di tornare sul posto nei prossimi giorni per analisi più approfondite e scongiurare qualsiasi altro pericolo successivo.