Si “riaccendono” le luci dell’ospedale: illuminata la “H”

Risolto, finalmente, il problema della “visibilità” notturna dell’ospedale di Fondi.

Nei giorni scorsi, a cavallo con l’avvio del nuovo anno, è arrivato il tanto richiesto intervento di rimettere in funzione la “H” in cima alla struttura sanitaria e di illuminare la scritta “Pronto Soccorso” all’imbocco dello svincolo dall’ingresso per le emergenze del San Giovanni di Dio lungo la provinciale Fondi-Lenola.





Un intervento molto apprezzato, che fa ben sperare tutti per una nuova attenzione da parte dei dirigenti dell’Asl sulla struttura sanitaria, anche a seguito del consiglio comunale specifico che ha approvato l’ordine del giorno sull’ospedale nelle scorse settimane.