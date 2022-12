Maltempo, piogge intense e allerta arancione

Da ieri sera è in vigore un’allerta meteo arancione per almeno 18 se non 24 ore. Sono previste sul Lazio precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni sono accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento.

Secondo quanto reso noto dalla Protezione Civile, particolare attenzione su Aniene, Bacini costieri Sud e Bacino del Liri; allerta gialla per criticità idrogeologica su Bacini costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appenino di Rieti e Bacini di Roma; allerta gialla per criticità idraulica su tutte le zone di allerta del Lazio.