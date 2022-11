Nei guai un 35enne di Priverno, già conosciuto alle Forze dell’Ordine e denunciato

L’uomo, poi finito agli arresti domiciliari, nel mese di ottobre 2022 si sarebbe reso responsabile di ben 4 furti di cui 3 effettuati su autovetture in sosta e 1 in danno di beni esposti per necessità alla pubblica fede.





Il provvedimento è stato emesso dal Gip presso il Tribunale di Latina.