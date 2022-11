I Paesi di tutto il mondo stanno rafforzando la sicurezza aziendale

Sono in forte crescita i Paesi nel mondo che stanno lavorando per attuare e progettare delle tattiche e delle azioni al fine di rafforzare la sicurezza aziendale. Queste tattiche sono varie e riguardano il settore della sicurezza informatica, poiché la maggior parte dei lavori avviene ormai tramite l’uso di Internet. Naturalmente questo è un settore molto vasto e complesso, però, cercheremo di vedere quali sono queste tecniche che le aziende stanno rinforzando e attuando.

Uso di una buona VPN

Svolgendo molte operazioni online una buona VPN è alquanto essenziale. Una VPN è una rete virtuale privata che crea una sorta di tunnel criptato in cui passano le informazioni tra il dispositivo dell’utente e il server, magari di un sito web. Questo tutela la posizione, l’indirizzo IP, le informazioni sull’attività online, ma anche le transazioni bancarie effettuate dalla persona. Questo assicura all’azienda massima sicurezza nello svolgimenti del proprio lavoro e assicura massima sicurezza anche ai propri dipendenti e clienti. Le VPN in commercio sono tante e di vario tipo, ma i migliori servizi VPN gratuiti che puoi scaricare si trovano cliccando nel link. Spesso si pensa che le VPN gratuite non siano buone o adeguate, ma in realtà lo sono eccome. Vengono aggiornate periodicamente e questo tiene alto il livello di sicurezza anche sulle minacce più recenti.





Scegli un antivirus

Un antivirus è un software che ha lo scopo di prevenire, intercettare ed eliminare qualsiasi virus o tentativo di hackeraggio da parte di malintenzionati. I virus che può fermare un antivirus sono di vario tipo e si passa dallo spam, ai trojan al phishing. Gli antivirus moderni offrono sul mercato dei software gratuiti, ma che offrono un buon servizio. Questo tipo di software in combo con le VPN sono alla base dei progetti di rafforzamento della sicurezza aziendale. In questo modo è infatti possibile evitare di lasciare troppe informazioni online, visitare siti non sicuri, scaricare allegati delle e-mail contenenti file che potrebbero spiare l’attività del dispositivo o più semplicemente danneggiarlo.

Browser sicuro e uso di un firewall

I browser non sono tutti uguali, poiché ciascuno di essi ha i propri standard e requisiti di sicurezza. Le aziende avendo sui propri dispositivi aziendali molte informazioni e dati, stanno optando per i browser più sicuri. Si tratta di tutti quei motori di ricerca che hanno poche falle utilizzabili dai malintenzionati per spiare o danneggiare i dati e la privacy dell’azienda. Inoltre, all’uso di un determinato browser, le aziende associano l’uso di un firewall. Quest’ultimo può essere definito come una sorta di filtro che scansiona il traffico su una rete Internet. Nel caso in cui ci si recasse su un sito non sicuro il firewall lo notificherebbe negando l’accesso al sito stesso, invece, nel caso in cui il sito fosse sicuro consentirebbe l’accesso. I Paesi hanno compreso quanto sia importante proteggere anche la rete e non solo il dispositivo.

Sicurezza delle e-mail

Le e-mail sono ancora oggi il metodo più usato dalle aziende per comunicare. Di conseguenza è estremamente importante attuare delle tattiche di sicurezza per proteggere la corrispondenza da messaggi spam e file con trojan in allegato. Le aziende stanno incrementando l’uso di filtri antispam e della crittografia della posta elettronica. Il testo delle e-mail viene crittografato e viene crittografata anche la corrispondenza tra i server di posta elettronica, ciò rende meno vulnerabili le informazioni e i dati e si accresce la sicurezza. I filtro antispam, invece, consentono di evitare i messaggi di posta contenenti tentativi di truffa, frode, di hackeraggio e di phishing. Inoltre, ciascun indirizzo e-mail viene protetto ricorrendo all’uso dell’autenticazione a più fattori per accedere all’account collegato all’indirizzo e-mail o al dispositivo stesso.

Conclusione

Come abbiamo visto la maggior parte del lavoro aziendale avviene tramite Internet e tramite l’uso di vari software. Per cui i Paesi stanno cercando di incrementare la sicurezza informatica aziendale ricorrendo all’uso delle VPN, degli antivirus e del browser sicuro. Ma questa sicurezza rafforzata riguarda anche la rete Internet che viene protetta tramite l’uso di un firewall. La corrispondenza di posta elettronica, invece, viene protetta anche tramite l’uso della crittografia. I Paesi continueranno a rafforzare la sicurezza informatica aziendale anche negli anni a venire.