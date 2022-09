Come curare un blog e scrivere articoli di interesse

È una delle professioni più ambite da qualche anno a questa parte, da quando la rete è esplosa e i cosiddetti blogger hanno iniziato a diventare figure di riferimento nel panorama di internet. Ovviamente non tutti, perché lavorare seriamente e concretamente nel mondo dei blog è un qualcosa che è appannaggio esclusivo di alcuni, non quindi per tutti.

Malgrado ciò si può pensare di approcciarsi al mondo del blogging lanciando in rete un progetto proprio e andando a ritagliarsi una nicchia esclusiva, che non sia già inflazionata. Sì, perché il potenziale segreto del successo è proprio questo: se si vuole proporre un blog si deve essere sicuri di farlo in modo professionale, in una nicchia che sia di reale interesse e proficua e sulla quale, ovviamente, si abbiano reali competenze per poter scrivere e fornire consigli.

Quali sono gli step che si devono affrontare e superare se si vuole pensare di lavorare nel mondo del blogging? Vediamo di seguito alcuni consigli focalizzandosi appositamente sull’elemento principale, ovvero come scrivere un blog in modo efficace.

Come scrivere un blog in modo efficace





Scegliere il settore di riferimento, come si diceva, che deve essere possibilmente o una nicchia specifica, ma gari un comparto nel quale vi sia ancora carenza di blogger, così da sperare di diventare un riferimento; o un settore già inflazionato ma al contempo molto richiesto in rete: esempi tipici sono i comparti del travel o del food, super inflazionati, indubbiamente, ma che comunque generano decine di migliaia di ricerche e sono di grandissimo interesse.

Una volta individuato il topic, quindi il settore verticale nel quale lanciarsi (è bene essere molto verticali, ovvero focalizzarsi su un argomento specifico ed evitare di parlare un po’ di tutto) ecco che arriva un’altra parte del lavoro, altrettanto complessa: iniziare a scrivere i contenuti per il blog.

Oggi in rete vengono premiati i contenuti che siano realmente competenti, che possano fornire un valore aggiunto al lettore, che vadano a dargli consigli pratici e concreti su un dato argomento. Ovviamente anche il nome ha la sua importanza. Se si riesce a diventare figure note, come nel caso dei cosiddetti influencer, quello che si andrà a scrivere verrà percepito automaticamente come degno di nota e rilevante.

Non esiste un trucco o un segreto per scalare le vette, quindi: la conclusione è quella di dedicare costanza e passione a ciò che si va a fare, avendo l’accortezza di scegliere un settore adeguato, di fornire un valore aggiunto a quanto già presente in rete e di essere particolarmente predisposti per le pubbliche relazioni. Non di persona certo, ma sui social.