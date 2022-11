Seduta straordinaria per il Consiglio Comunale di Gaeta

Il presidente del Consiglio comunale di Gaeta, dott. Davide Speringo,

ravvisata la necessità di provvedere alla convocazione del Consiglio Comunale in seduta Pubblica straordinaria di 1ª convocazione;





Visto l’art.53 – comma 15 – del vigente Regolamento del Consiglio Comunale con il quale si dispone circa i termini di consegna dell’avviso per le riunioni in seduta straordinaria;

Visto l’art.56 del Regolamento del Consiglio Comunale, dettante disposizioni in ordine alle procedure per la prima convocazione;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267 (TUEL);

Visto l’art.26 dello Statuto Comunale;

D I S P O N E

che il Consiglio Comunale di Gaeta è convocato in seduta pubblica straordinaria, di 1ª convocazione, per il giorno 8 novembre alle ore 08:30, fino all’esaurimento degli argomenti all’ordine del giorno con prosecuzione, all’occorrenza, anche per i giorni successivi a quello iniziale di convocazione con inizio alle ore 09:00 (anche oltre le ore 24:00 di ogni giorno di riunione), salvo diversa determinazione del Consiglio, presso l’Aula Consiliare dell’edificio comunale sito in Piazza XIX Maggio, per la trattazione del seguente

ordine del giorno: