Procaccini (FdI): “Solidarietà al ministro Crosetto”

“Esprimo al ministro Guido Crosetto la mia solidarietà per gli strumentali attacchi circa presunti, inesistenti conflitti d’interesse per le sue cessate funzioni di presidente dell’Aiad. Basta con la malsana teoria dell’inesperienza o addirittura dell’incapacità come precondizioni positive per poter ricoprire un incarico pubblico. La competenza non può rappresentare un disvalore. Questa follia dell’uno vale uno ha fatto il suo tempo!”