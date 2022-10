“Minturno in rosa, abbi cura di te”, torna l’appuntamento dedicato alla prevenzione dei tumori al seno

Weekend per la prevenzione a Scauri: Sabato 22 il Villaggio in rosa all’Arena Mallozzi, domenica 23 la Camminata per la lotta ai tumori del seno sul lungomare

Torna l’appuntamento con “Minturno in rosa, abbi cura di te”, evento dedicato alla prevenzione dei tumori del seno, organizzato dall’Amministrazione Comunale.

Sabato 22 ottobre, alle ore 15, presso l’Arena Mallozzi di Scauri, apertura del Villaggio in rosa, con lezioni di zumba, aerobica latina e circuito funzionale a cura del Paradise Village Fitness. Ad animare la struttura sportiva, fino alle 19, contribuiranno stand informativi (con psicologa, nutrizionista e percorso donna in rosa), animazione per bambini a cura dei Vallemagic con il capitano Jack Sparrow ed angolo foto con Roberta Beneduce.





L’attenzione si sposterà, poi, sulla Camminata per la lotta ai tumori del seno, in programma, sul Lungomare di Scauri, domenica 23 ottobre. Il raduno è previsto alle 9,30, presso l’Arena Mallozzi, con apertura delle iscrizioni e degli stand informativi. Dopo il saluto del Sindaco Gerardo Stefanelli, prenderà il via la passeggiata fino al Parco Escrivà de Balaguer (ex Recillo), dove si terrà un flash mob curato dall’associazione “Le Capricciose” di Scauri. Alle 11,30, ritorno dei partecipanti all’Arena Mallozzi, con il passaggio del testimone dal Sindaco Stefanelli alla Presidente della Fidapa di Gaeta-Formia-Minturno, Francesca Di Rocco.

L’evento, patrocinato dalla Provincia di Latina e dalla Fidapa Bpw Italy, è promosso in collaborazione con il gruppo “Le Capricciose” e l’Associazione Susan G. Komen Italia, un’organizzazione basata sul volontariato, in prima linea nella lotta ai tumori del seno, su tutto il territorio nazionale, nata nel 2000 a Roma come prima affiliata europea della Susan G. Komen di Dallas (Usa), sotto la guida del professor Riccardo Masetti, attuale Presidente.

“L’iniziativa – spiega il Sindaco Gerardo Stefanelli – ha l’obiettivo di sensibilizzare il nostro comprensorio sull’importanza della prevenzione e di favorire una raccolta fondi per sostenere i progetti della Komen Italia. Da qui l’invito rivolto alla cittadinanza a partecipare in massa a “Minturno in rosa”. Volontari dell’Associazione cureranno in loco la ricezione delle adesioni, a partire dalle ore 9,30 di domenica, rilasciando un’apposita ricevuta per la quota di adesione minima di 5 euro e fornendo un piccolo kit ai partecipanti (brochure Komen e gadget omaggio)“.

“Quest’anno – aggiunge l’Assessore alle Politiche Sociali Ilaria Pelle – ho avuto l’onore di seguire l’organizzazione delle iniziative. Sono soddisfatta per il coinvolgimento di varie associazioni e di diverse aziende partner. Allo scopo di rendere ancora più suggestivo l’evento, abbiamo fatto approntare 600 magliette bianche e rosa, da consegnare a coloro che si iscriveranno e che prenderanno parte alla manifestazione. Confido in una grande adesione ed in una bella risposta della comunità locale. Appuntamento al prossimo weekend, sul Lungomare di Scauri”.