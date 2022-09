In inverno nelle giornate fredde e in estate quando si viaggia, i capelli specie se lunghi, vanno accuratamente asciugati al fine di scongiurare malanni nel primo caso e tenerli sempre voluminosi nel secondo. Per fare in modo che ciò avvenga, l’uso di un asciugacapelli di qualità e con una serie di funzionalità e accessori è un must. A tale proposito, ecco alcuni utili consigli per la scelta del phon per casa o da viaggio.





Asciugare i capelli aiuta a mantenerli forti e elastici

C’è chi crede che con le alte temperature tipiche dell’estate, non importa se i capelli si lasciano asciugare all’aria. La verità in tal senso è che ci sono numerosi studi e parrucchieri che suggeriscono l’uso di un phon in quanto consente di mantenerli forti ed elastici. Esiste tra l’altro un modo ideale per asciugare i capelli senza danneggiarli; infatti, basta tenere il phon a circa 10 centimetri di distanza dalla testa, per pochi minuti e senza troppo calore.

Optare per un phon con una buona potenza

Per eseguire un’asciugatura perfetta, l’ideale è procurarsi un phon di buona qualità e, con una potenza sufficiente. Se tuttavia si ama viaggiare, allora va aggiunto che la caratteristica principale degli asciugacapelli specifici, è che sono molto più compatti rispetto ad altri dispositivi. La sua dimensione è il suo primo vantaggio fondamentale poiché risulta molto più facile portarlo con sé ovunque. Per un phon da viaggio è altresì importante che abbia una buona potenza in modo che sia possibile anche usarlo regolarmente a casa. Inoltre il principale punto di forza di questo tipo di asciugacapelli è che permette di asciugare e acconciare i capelli con la massima precisione e con una quantità di calore soddisfacente.

Cosa rende perfetto un phon?

Prima di acquistare un nuovo asciugacapelli , ci sono alcuni parametri che conviene conoscere per non sbagliare nella scelta. Le dimensioni sono la prima caratteristica essenziale quando si tratta di trovarne uno da viaggio, per cui dovrebbe essere il più compatto possibile, permettendo così di riporlo comodamente non solo in valigia, ma anche in qualsiasi zaino. Insieme al fattore di dimensione, la potenza è un altro di quei tratti vitali in phon. In genere, quello da viaggio va da 1.000 W a 3.000 W quindi ottimo anche per l’uso domestico. Ovviamente la scelta della potenza più alta comporta una spesa maggiore, ma se la qualità dell’apparecchio è eccelsa, allora il gioco vale la candela. A margine va sottolineato che la scelta di un phon dipende anche da altri due fattori. il primo riguarda il tipo di capelli; infatti, più sono spessi maggiore sarà la potenza per asciugarli rapidamente. Per quanto riguarda invece il secondo, se i capelli sono molto fini, questo probabilmente non è un fattore importante. Al contrario, se risultano folti, l’ideale è scegliere un asciugacapelli di almeno 2.000 Watt. Il dispositivo in questo caso permette di ottenere una finitura rapida, può raggiungere una temperatura più elevata e, risulta in grado di espellere l’aria con una maggiore forza riducendo i tempi dell’asciugatura.