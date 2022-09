Pontinia, bracciante chiede lo stipendio: scattano bastonate e coltellate

L’ennesimo caso di violenza sul lavoro la cui vittima è stata ancora un bracciante straniero di origini indiane. Il tutto, secondo le ricostruzioni, sarebbe accaduto nei giorni scorsi a Pontinia dove il lavoratore straniero sarebbe stato preso prima a bastonate, poi addirittura a coltellate e, secondo le denunce sarebbe anche stato inseguito con l’auto sull’Appia mentre tentava di mettersi in salvo.

Il tutto, pare, per il semplice motivo di aver richiesto di essere pagato dopo oltre un mese di lavoro.





A quanto pare, padre e figlio imprenditori del posto, per cause che starà ai Carabinieri capire fino in fondo, a seguito della richiesta avrebbero usato tutta la violenza sul 24enne indiano che sarebbe poi stato ricoverato presso l’ospedale Fiorini di Terracina.

Su quanto accaduto indagano i militari della Compagnia di Terracina.