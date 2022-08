Su eBay arriva un nuovo codice sconto del 20%: ecco le caratteristiche

A spingere molte persone a comprare su eBay sono i prezzi e le offerte presentate frequentemente all’interno del marketplace. Dai prodotti tecnologici ai capi d’abbigliamento, dai complementi d’arredo agli accessori per auto e moto, fino agli elettrodomestici e agli articoli per la casa: un mondo di prodotti per tutti i gusti.

Caratteristiche del coupon XIAOMIFESTAGO22 di eBay





Tra le promozioni offerte da eBay frequentemente nel corso dell’anno, la più recente risponde al nome di XIAOMIFESTAGO22. Si tratta di un coupon che consente a chiunque acquisti dalla piattaforma di beneficiare di un codice sconto del 20%, valevole sugli articoli a marchio Xiaomi. Perché il buono sconto possa concretizzarsi è sufficiente scegliere uno o più prodotti del marchio cinese specializzato nella produzione di smartphone e componenti per cellulari, inserendo nel carrello gli articoli desiderati.

Lo sconto massimo di cui gli utenti hanno la possibilità di usufruire è pari a 75 euro. Per quanto concerne la validità del coupon, quest’ultimo sarà a disposizione degli appassionati di shopping online dal 18/08 al 31/08.

Come attivare la promozione eBay

Chi desidera approfittare del coupon XIAOMIFESTAGO22 non deve fare altro che collegarsi alla piattaforma di eBay, selezionare il prodotto (o i prodotti) marchiati Xiaomi e inserirlo nel carrello virtuale servendosi del pulsante “Aggiungi al carrello”. Successivamente, l’utente dovrà premere il tasto “Vai al modulo di pagamento”, quindi accedere al proprio account. Si aprirà una nuova schermata, al cui interno è presente un box di testo dedicato a tale tipologia di promozioni, facilmente individuabile grazie alle scritte “Aggiungi i coupon” e “Inserisci il codice”.

A quel punto, occorrerà solamente riportare il codice XIAOMIFESTAGO22 nel campo contrassegnato dalla dicitura “Inserisci il codice”. Premendo su “Applica” l’utente vedrà apparire sullo schermo la sezione riepilogativa, in cui sono riportati il totale da pagare e, accanto alla scritta “Coupon”, l’ammontare relativo allo sconto, detratto automaticamente dalla spesa.

Prodotti su cui è possibile applicare il codice sconto XIAOMIFESTAGO22

Xiaomi, per chi ama la tecnologia, è un marchio che non necessita di particolari presentazioni. E le persone che sono solite acquistare su eBay sono consapevoli di come all’interno del marketplace il marchio cinese sia uno dei protagonisti della sezione dedicata agli smartphone. Ecco perché, gli utenti che desiderano cogliere al volo l’opportunità di risparmio offerta dal coupon XIAOMIFESTAGO22 hanno moltissime opzioni disponibili per cambiare il modello in loro possesso.

Altre, invece, ne approfitteranno per affiancare allo smartphone utilizzato un nuovo telefono da riservare al lavoro, o di regalarne uno a una persona cara. Ma quali modelli è possibile comprare? La lista, come appena indicato, è ricca e per tutte le esigenze. Tra gli smartphone disponibili rientrano sia top di gamma come Xiaomi 12S Ultra 5G e Xiaomi Black Shark 5 PRO 5G, che telefoni appartenenti alla fascia economica, in primis lo Xiaomi POCO F3. E nulla vieta di aggiungere al carrello anche componenti per cellulari, a partire dalle scocche posteriori.