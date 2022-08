Ancora un’allerta meteo, ancora paura per il maltempo

Dopo il maltempo che si è abbattuto sul territorio pontino nella notte tra il 15 e il 16 agosto e la conta dei danni ancora non ultimata, arriva un’altra perturbazione che fa paura quanto la precedente.

Dopotutto, se si guarda cosa è accaduto sulle coste del centro-nord Italia non si può che avere timore della perturbazione, seppur l’allerta diramata dalla Protezione Civile del Lazio è di tipo gialla. Ma entra in vigore da quest’oggi e lo rimarrà per almeno 24, se non 36 ore.





LA NOTA DELLA PROTEZIONE CIVILE

“Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalla serata di oggi, giovedì 18 agosto 2022 e per le successive 24-36 ore, si prevedono sul Lazio: precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da forti raffiche di vento e frequente attività elettrica. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l’allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto”.