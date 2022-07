Incendi, le fiamme investono un allevamento di api: salvataggio in extremis

Le fiamme in provincia di Latina continuano incessanti, tornando a minacciare delle case e rischiando di travolgere anche un allevamento di api. È accaduto a Fondi, in località Querce, dove venerdì mattina le squadre antincendio hanno lavorato ore per circoscrivere e placare un vasto rogo di macchia mediterranea divampato in via dell’Ape regina. Riuscendo a bloccare il fronte del fuoco in extremis, poco prima che arrivasse a compromettere pesantemente alcune abitazioni e l’apicoltura, nel cui perimetro numerose arnie sono state lambite dalle fiamme così da vicino da restare annerite.

I danni sono risultati limitati solo grazie al tempestivo intervento, intorno alle 11, di due squadre dei Falchi della protezione civile, raggiunti in un secondo momento dai vigili del fuoco e dai volontari di Emergenza Radio Itri. Sul posto anche i carabinieri forestali, che hanno supervisionato le varie fasi delle operazioni di spegnimento e bonifica dell’area, terminate nel primo pomeriggio.





Nella stessa mattinata vigili del fuoco e Falchi sono inoltre intervenuti per un incendio a Monte San Biagio, lungo via Limatella, zona La Villa, mentre giovedì si erano portati ancora una volta in territorio fondano, in via San Magno, nell’omonima frazione, dove oltre a diverse abitazioni rischiavano di bruciare una rimessa per animali e gli spogliatoi di un campetto. Ad andare in fumo, in entrambi i casi, di nuovo essenze della macchia mediterranea.