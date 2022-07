Sorpresa a Ventotene: un nuovo nido di tartaruga marina

“Nuova sorpresa stanotte sull’isola di Ventotene. Per la terza volta dal 2018 una tartaruga Caretta caretta è arrivata a deporre le proprie uova sulla spiaggia di Cala Nave“. Lo ha annunciato domenica pomeriggio la Direzione Ambiente della Regione Lazio, attraverso un post sulla pagina istituzionale, ParchiLazio.

“Antonio Romano, direttore dell’Area Marina Protetta ‘Isole di Ventotene e Santo Stefano’, ha effettuato il sopralluogo e, dopo breve ricerca, ha individuato il nido che è stato messo in sicurezza. La Rete Tartalazio, della quale l’Area Marina Protetta fa parte, invierà attrezzature tecniche per il monitoraggio delle condizioni ambientali.





L’isola torna ad essere al centro dell’attenzione anche per quanto riguarda le tartarughe marine, dopo le felici liberazioni in mare di esemplari riabilitati da parte della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Portici (NA) nelle scorse settimane. Ricordiamo che dal nido deposto nel 2020 nello stesso punto sono nate 67 piccole tartarughe. Ci auguriamo il lieto evento anche per quest’anno”.

Per questa stagione, questo è il terzo nido deposto lungo le coste del Lazio, dopo quelli di Anzio e di Fondi.