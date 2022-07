Malore in spiaggia, soccorsi inutili a Fondi: muore un bagnante

Lunedì condito da una tragedia, sul litorale di Fondi: un anziano è stato stroncato da un malore. E’ accaduto nel pomeriggio all’altezza di uno dei lidi in località Tumulito, intorno alle 17, vedendo spirare un uomo di 70 anni, in spiaggia in compagnia della moglie.

Secondo le ricostruzioni stava camminando in prossimità della riva, quando è collassato. Sono intervenuti alcuni presenti, poi un’ambulanza della Centro Italia Soccorsi proveniente da Sperlonga e un’auto medica della Heart Life di stanza a Terracina. Nonostante le manovre di massaggio cardiaco e, successivamente, di defibrillazione, per salvare l’uomo non c’è stato nulla da fare.