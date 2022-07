Oscuramento dei vetri di casa, perché tornano utili le pellicole

Spesso e volentieri si può avere la necessità di aumentare il livello di privacy di determinati ambienti, ma non si ha la minima idea di quale possa essere la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

Ebbene, una delle tecnologie che stanno facendo riscontare più apprezzamenti sul mercato è senz’altro quella che si riferisce alle pellicole oscuranti per vetri. Si tratta di particolari tipologie di pellicole oscuranti e per privacy, che vengono create tramite la combinazione di un gran numero di strati che sono composti da parte di vari materiali e ciascuno di essi ha una funzione ben specifica.





Le pellicole che presentano una struttura più semplice possono contare su una zona centrale, che nella maggior parte dei casi, è formata da un rivestimento che è stato selezionato in relazione a quelli che sono i requisiti che vengono richiesti, ovvero resistenza al calore e ai raggi UV, senza dimenticare anche luminosità e livello di privacy garantiti. La pellicola, inoltre, può contare su una protezione ulteriore grazie a uno strato antigraffio e un rivestimento adesivo sottostante. Le pellicole di maggior pregio e qualità possono contare sulla combinazione di vari strati che si accoppiano e che garantiscono un aumento in termini di resistenza e di prestazioni.

L’efficacia delle pellicole oscuranti

Questo tipo di prodotti rappresenta una soluzione estremamente efficace nel caso in cui si avesse intenzione di aumentare il livello di privacy di un determinato ambiente. Ci sono diverse tipologie di pellicole che vanno a bloccare la visibilità esterna, ma al contempo permettono comunque ai raggi del sole e alla luce di filtrare all’interno.

Ci sono altri modelli di pellicole oscuranti che, invece, riescono a garantire un risultato ancora più netto, evitando che anche il minimo fascio di luce possa penetrare all’interno di quell’ambiente. In commercio si possono trovare, come si può facilmente intuire, anche delle versioni che vengono ribattezzate di design. In questo caso, si tratta di una

soluzione molto efficace per degli ambienti tipicamente lavorativi. Basti pensare a delle sale

riunioni, piuttosto che ad uffici o a sale istituzionali, ma anche a dei negozi oppure locali

pubblici o residenziali.

I punti di forza delle pellicole oscuranti

Ci sono diversi aspetti peculiari che portano a scegliere le pellicole oscuranti e ad applicare per una maggiore protezione di determinati spazi interni. Basti pensare come siano in grado di comportare un netto incremento a livello di privacy, senza dover fare uso di tende oppure di prodotti similari. Nei modelli di pellicole oscuranti da design, si può notare come vadano a garantire una funzione decorativa, rendendo anche più belli da guardare, dal punto di vista estetico, i vetri su cui vengono applicate.

Non solo, dal momento che le pellicole oscuranti sono in grado di ridurre notevolmente il problema relativo all’abbagliamento. Infine, è bene mettere in evidenza come si possano trovare tantissimi modelli sul mercato. Infatti, queste pellicole vengono proposte in un gran numero di varietà, sia dal punto di vista delle trame che in riferimento ai disegni decorativi oppure al vetro sabbiato.

Dando un’occhiata a tutti i vari punti di forza che sono correlati con l’uso di specifiche pellicole oscuranti per vetri, troviamo indubbiamente un notevole risparmio dal punto di vista dei consumi di energia. L’uso di pellicole apposite per finestre, con una funzione antisolare, permette di diminuire notevolmente il consumo di energia. Il risparmio in termini economico è facilmente intuibile, dato che queste pellicole consentono di ridurre anche la spesa in bolletta per i consumi energetici. Infine, il livello di privacy si alza notevolmente e non solo, dato che si garantisce, sempre in tema energetico, un isolamento notevolmente migliore.