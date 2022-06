Fondi, ponte di Colle Troiano: arriva il finanziamento di 450mila euro dalla Regione

Il Comune aveva fatto richiesta e finalmente la Regione Lazio si è pronunciata in modo definitivo: stanziando 450 mila euro per il rifacimento del ponte sito in zona San Magno.

LA NOTA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DI FONDI SALVATORE VENDITTI





“L’iter, partito anni fa con una richiesta del Comune di Fondi, e proseguito lo scorso anno con gli interventi programmati dalla Regione Lazio in tutto il suo territorio, é arrivato a un punto definitivo.

La giunta regionale ha concesso il finanziamento di 450 mila euro per il rifacimento del ponte.

Sono soddisfatto per l’impegno della Regione – ha spiegato Venditti – perché finalmente il ponte, dopo anni, sarà messo in sicurezza”.