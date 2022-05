Tennis, Internazionali d’Italia: vittoria da sogno, il pontino Zeppieri nel tabellone principale

“L’ho sognato tante volte, l’ho sognato così”. Sono le prime parole del giovane Giulio Zeppieri dopo la grande vittoria di domenica pomeriggio al Foro Italico di Roma: il tennista di Latina, numero 229 al mondo, ha sconfitto lo statunitense Maxime Cressy, numero 64. Una vittoria che gli ha garantito l’accesso al tabellone principale degli Internazionali d’Italia.

Il talento pontino, classe 2001, si è imposto al termine di una rimonta al cardiopalmo, capace di rapire il pubblico dello stadio Nicola Pietrangeli. Un capolavoro in tre set (4/6 6/4 7/6), al termine di una sfida protrattasi per due ore e dodici minuti. E pensare che Zeppieri era entrato in gioco proprio in extremis, grazie a una wild card. Ora, lo aspetta l’esordio nella sua prima competizione del circuito dei Masters 1000.